Santhià, ladri aggrediscono donna e svaligiano il suo appartamento

Una donna è stata aggredita sulla soglia di casa da alcuni ladri, che successivamente si sono introdotti nel suo appartamento per svaligiarlo. E’ accaduto oggi, giovedì 29 novembre, in una palazzina del centro di Santhià, in provincia di Vercelli. La donna, di circa 60 anni, era uscita di casa per gettare la spazzatura quando d'improvviso, mentre rientrava nell’appartamento, si è trovata di fronte alcuni uomini che l'hanno aggredita. I rapinatori hanno razziato l’appartamento per poi darsi alla fuga. La donna è stata medicata dal personale del 118. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Vercelli.