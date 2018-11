La situazione meteo in città

A Torino nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Giornata con tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratiforme, soprattutto dal pomeriggio. Al mattino prevalenza di schiarite soleggiate. Clima più freddo, con temperature diurne in Valpadana non oltre i 7-8°C, e ventilazione che tenderà a disporsi da Est. Insisterà una certa Tramontana sulla Liguria centrale.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest.

Le previsioni a Novara

A Novara nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,5 µg/m³.