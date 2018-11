Ivrea, pregiudicati tra clienti: chiusa una sala giochi

A seguito dei controlli effettuati dai carabinieri, che hanno documentato la presenza di pregiudicati tra i clienti della sala giochi Las Vegas di Ivrea, al titolare dell’esercizio commerciale è stata notificata la sospensione della licenza per venti giorni. Il locale si trova in via Torino. Il provvedimento ha validità immediata. L’ordinanza è stata emessa dalla questura di Torino su segnalazione dei carabinieri del nucleo operativo che hanno eseguito diversi controlli, durante i quali hanno proceduto all'identificazione dei clienti, documentando una significativa e frequente presenza di persone pregiudicate. Per lo stesso motivo, due mesi fa i carabinieri della compagnia di Ivrea avevano notificato la sospensione della licenza per quindici giorni ad altri quattro esercizi commerciali nel Canavese.