Asti, demolita villetta abusiva costruita su proprietà comunale

Sono in corso da questa mattina le operazioni di demolizione di una villetta abusiva, costruita da una famiglia di nomadi in via Cuneo, ad Asti. Un dispiegamento di forze dell'ordine è presente per garantire che le operazioni avvengano in sicurezza.

La demolizione

Il terreno su cui sorge la villetta è di proprietà comunale. Da tempo la famiglia non vi abita più, dato che già lo scorso anno era stata allontanata su disposizione della procura astigiana. Oggi l'ultimo atto con l'ordinanza di sgombero vero e proprio e la demolizione della villetta.