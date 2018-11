Lascia peluches sull'auto della ex, arrestato per stalking a Beinasco

Un albanese di 27 anni, a Beinasco, in provincia di Torino, è stato arrestato per stalking.

Per provare a convincere l'ex fidanzata a tornare con lui, da mesi le lasciava peluches giganti sulla macchina e biglietti d'amore infilati nel parabrezza. La donna l'aveva già denunciato ai carabinieri per i continui messaggi, pedinamenti e appostamenti sotto casa. In un'occasione, lo scorso 24 ottobre, l'uomo si era fatto trovare all'interno di un ristorante aveva minacciato la ex fidanzata.

I militari gli avevano quindi notificato un avviso di garanzia, ma il 27enne, che non riusciva ad accettare la fine della relazione, aveva continuato a perseguitare la donna.