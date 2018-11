Pinerolo, rintracciato e denunciato l'uomo che aggredì il capotreno

Denunciato l'uomo che aggredì il capotreno sul convoglio diretto a Chivasso. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno identificato l'uomo che il 5 novembre scorso avrebbe aggredito il capotreno alla stazione di Pinerolo. L'uomo, un 36enne italiano, è stato denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, il 36enne avrebbe spinto e fatto cadere il capotreno che lo aveva trovato a bordo del treno senza biglietto. A seguito della caduta il ferroviere ha riportato alcune contusioni alla schiena ed stato medicato in ospedale. A causa dell'aggressione il convoglio è rimasto fermo per 50 minuti sui binari. In un primo momento l'uomo era riuscito a dileguarsi allontanandosi in auto, ma gli agenti di polizia sono riusciti a risalire alla sua identità.