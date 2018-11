Internet point vende alimentari, multati i titolari a Vercelli

Un internet point che diventa un negozio di alimentari. Per questo motivo, nel centro di Vercelli, i titolari del locale sono stati multati con 4mila euro. La legge regionale, in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevede la possibilità di vendere questi tipi di prodotto all'interno di un internet point purché sia un'attività secondaria. Invece, durante un controllo della polizia è stato appurato che nel negozio non era presente nessun apparecchio per il collegamento ad internet, come pc o tablet. Da qui, quindi, la sanzione ai titolari.