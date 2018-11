Torino, accoltellano il cliente di un bar: arrestati padre e figlio

Hanno accoltellato il cliente di un bar di Torino, intervenuto per difendere la cameriera, e lo hanno preso a calci e pugni. Gli aggressori sono due romeni, padre e figlio, di 35 e 15 anni, che sono stati arrestati dagli agenti delle volanti e del commissariato Madonna di Campagna. Sono accusati di lesioni aggravate e rapina in concorso. I due, già conosciuti per atteggiamenti violenti e provocatori, sono entrati nel locale di via Stradella sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Una volta dentro hanno chiesto alla cameriera degli alcolici. La ragazza si è rifiutata e i due romeni hanno iniziato a insultarla e minacciarla. In difesa della giovane è arrivato il cliente, che è stato aggredito e derubato del cellulare. L’uomo ha riportato ferite giudicate guaribili in 25 giorni.