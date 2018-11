Asti, sfonda le sbarre del passaggio a livello: si cerca responsabile

È in corso la ricerca dell’automobilista che ieri sera, 26 novembre, con la sua vettura ha sfondato le sbarre del passaggio a livello di Bazzana, frazione di Mombaruzzo in provincia di Asti. L’allarme è scattato alle 21. Il conducente dell’auto ha rotto le sbarre, chiuse per permettere il passaggio di un treno. L’intervento dei carabinieri della stazione di Quaranti e Mombaruzzo e degli addetti della rete ferroviaria ha permesso ai due treni della linea Acqui-Asti di transitare in sicurezza. Le indagini dei carabinieri sono in corso per identificare l'automobilista.