La situazione meteo in città

A Torino non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo nel resto del Piemonte

Tempo molto dinamico sulle regioni di Nord Ovest con rapide perturbazioni dirette soprattutto al Centro Sud che quest'oggi lasceranno spazio a correnti settentrionali, favorevoli ad ampie schiarite. Residui addensamenti sulle Alpi di confine e qualche nube alta altrove a inizio giornata ma con tendenza a cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi in aumento dalla tarda sera a partire da Ovest. Temperature in aumento nei valori massimi in pianura. Venti moderati da Nord con rinforzi nelle valli e in Liguria, mare mosso.

Asti, non sono previste piogge

Ad Asti cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Cuneo, temperatura massima di 12°C

A Cuneo non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria di Torino è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5.5 µg/m³.