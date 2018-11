Travolta alla fermata del bus, grave 14enne nel Cuneese

Questa mattina a Busca, nel Cuneese, una ragazza di 14 anni è stata investita mentre era alla fermata dell'autobus, in attesa del pullman per Cuneo. La 14enne è stata travolta da un furgone, sbandato per cause ancora in corso di accertamento. Travolta e sbalzata a diversi metri di distanza, la ragazza è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. I medici si sono riservati la prognosi.