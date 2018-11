Tav, gli studenti dell'Università di Torino: "Noi siamo contrari"

Durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico, Teresa Piergiovani, presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Torino, ha espresso alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la posizione della comunità studentesca riguardo la realizzazione della Torino-Lione. "Noi stiamo con le comunità che ogni giorno lottano per i propri territori, come il movimento No Tav in Val di Susa - ha dichiarato Piergiovani -, che ha una frontiera chiusa e invalicabile per chi migra, ma aperta a una grande opera inutile e dannosa come il Tav". Tale affermazione è stata accolta con un brusio dalla platea, composta anche da molti rappresentanti del mondo economico e politico della città che si sono schierati per la Tav. Tav, cos'è e tutte le tappe di una vicenda lunga oltre 20 anni