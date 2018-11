Meteo a Torino: le previsioni di oggi lunedì 26 novembre

La situazione meteo in città

A Torino (LE PREVISIONI) nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Situazione caratterizzata da un flusso teso di correnti occidentali al cui interno transitano alcuni fronti perturbati ma diretti principalmente sulle regioni centro-meridionali. Al Nord Ovest giornata variabile o nuvolosa con maggiori aperture lungo i settori alpini settentrionali, qualche piovasco sarà possibile sul basso Piemonte, specie la sera. Clima abbastanza mite per il periodo, con valori diurni anche superiori ai 10°C. Venti deboli in pianura.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni a Novara

A Novara giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16 µg/m³.