Utilizzava soltanto lavoratori in nero, sanzionata agenzia nel Cuneese

Un'agenzia di buttafuori per anni avrebbe utilizzato soltanto lavoratori in nero, l'ultimo contratto regolare firmato risalirebbe al 2012, questo è quanto emerso dagli accertamenti condotti dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cuneo. I militari hanno posto sotto controllo un'agenzia di buttafuori e dalle indagini sarebbe emerso come l'azienda esercitasse la propria attività utilizzando esclusivamente lavoratori in nero. Sotto la lente di ingrandimento dei militari sono finiti due eventi di intrattenimento, in entrambi i casi gli addetti al controllo, otto in tutto, non sono risultati iscritti negli appositi elenchi della Prefettura. Dagli accertamenti è emerso inoltre che la ditta, in attività dal 2005, aveva stipulato l'ultimo contratto di lavoro regolare nel 2012. A carico del titolare dell'azienda, L.M. di 51 anni residente a Savigliano, sono state contestate sanzioni amministrative pari a 21.300 euro ed è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.