Incidenti stradali, investita nel Biellese: morta donna

Una donna è stata investita e uccisa la scorsa notte a Candelo, nel Biellese. Luisa Guala, 66 anni, attraversava la strada in un punto in cui non sarebbero presenti strisce pedonali quando, forse a causa della scarsa illuminazione, è stata travolta da un'auto guidata da un 20enne. L'alcoltest, a cui è stato sottoposto il giovane automobilista, è risultato negativo. Nonostante l'arrivo immediato dei sanitari del 118, per la donna non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli inquirenti.