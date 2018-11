La situazione meteo in città

A Torino giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno. cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Weekend asciutto e caratterizzato anche da qualche occhiata di sole, più convinta lungo le Alpi. Sabato ultimi fenomeni in avvio di giornata tra Piemonte orientale e Levante ligure. A seguire cieli che rimarranno spesso nuvolosi, fatta eccezione per le Alpi Piemontesi e la Valle d'Aosta dove il sole non mancherà, così come su torinese e cuneese. Domenica maggior soleggiamento. Possibile peggioramento verso sera, in parziale estensione anche al basso Piemonte. Clima meno freddo, con temperature in graduale rialzo a tutte le quote; in pianura valori massimi diurni sui 10-13°C.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Domenica giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali.

Le previsioni a Cuneo

A Cuneo giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 31,3 µg/m³.