Fiamme nella notte, brucia furgone della società sportiva Chivasso

Un furgone e quattro auto sono state distrutte nella notte da un incendio divampato in viale Matteotti angolo via Doria a Chivasso, in provincia di Torino. Secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite da un furgone Volkswagen, in uso al presidente de La Chivasso calcio Giampiero Pitzalis. Già a fine di settembre un incendio analogo aveva distrutto un altro furgone utilizzato dal presidente della società sportiva.

Le indagini

Circostanza quantomeno anomala sulla quale stanno cercando di fare luce i carabinieri. Le fiamme, in via Doria, dopo aver avvolto e distrutto il furgone si sono rapidamente estese a quattro vetture parcheggiate nelle vicinanze. L'incendio è stato poi domato, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco.