Torino, scoperti con 70mila euro di marijuana: due arresti

Arrestati a Torino due corrieri della droga, un barista di 22 anni e un disoccupato di 25 anni, perché trovati in possesso di oltre 70mila euro di marijuana. A contattare i carabinieri, che hanno eseguito l’arresto, è stato un passante che ha sentito i due giovani parlare di un trasporto eccezionale di stupefacente. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza della droga, destinata alla movida torinese.

Controlli nella zona di San Salvario

L’operazione è scattata durante un controllo straordinario del territorio. Nella zona di San Salvario tre persone sono state arrestate per detenzione e spaccio. Altre due sono finite in manette per reati contro il patrimonio. Inoltre sono state denunciate sette persone per possesso di droga, mentre 19 studenti sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di stupefacente. In totale, sono state sequestrate quattrocento dosi di droga. Durante i controlli i carabinieri hanno multato per duemila euro due titolari di negozi etnici per lavoratori in nero.