Novara, scoperto il 'bunker' della droga: arrestato 55enne

Per evitare di essere sorpreso uno spacciatore novarese di 55 anni, L. G., già noto alle forze dell'ordine, ha installato in casa una postazione tecnologica dalla quale, attraverso telecamere piazzate in diversi punti del condominio, poteva monitorare la zona. Nonostante tutti gli accorgimenti, gli uomini della Squadra Mobile sono riusciti ugualmente a introdursi nel suo appartamento, dove hanno rinvenuto circa mezzo chilo di cocaina e 100 grammi di hashish. Il 55enne è stato arrestato e la cocaina sequestrata. La polvere bianca, se immessa nel mercato della droga essere trasformata in oltre 1.500 dosi, per un valore complessivo di 45.000 euro.