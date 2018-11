Due ustionati in esplosione cisterna nell’Alessandrino, uno è grave

Due operai sono rimasti ustionati ieri sera, 22 novembre, in una officina di Viguzzolo, in provincia di Alessandria, per lo scoppio di una autocisterna. Il più grave è stato trasferito dopo le prime cure all’ospedale Cto di Torino. Meno grave il collega, che è ricoverato all'ospedale di Alessandria. Secondo le prime ricostruzioni la causa dell’esplosione sarebbe da attribuire a una scintilla, provocata dai due operai mentre erano intenti a saldare una parte danneggiata della cisterna. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori del Servizio per la prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, per ricostruire la dinamica dell'incidente.