Controlli carabinieri in Val di Susa, 80 identificati e due denunciati

Controlli dei carabinieri in Val di Susa, dove nelle ultime ore sono scattati numerosi servizi di pattugliamento per prevenire i furti. I militari hanno identificato 80 persone, alcune delle quali straniere non residenti in Val Susa e circa 50 veicoli. Al termine dell’operazione è stato denunciato un cittadino marocchino perché trovato a bordo del suo furgone in stato di ebbrezza. Denunciato anche un giovane del posto che circolava in auto nonostante avesse la patente revocata. Sono state elevate anche diverse contravvenzioni al codice della strada.