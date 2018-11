Torino, una donna e i figli si ribellano allo sfratto: 5 agenti feriti

Una donna e i tre figli di 8, 10 e 17 anni hanno aggredito gli agenti di polizia che stavano eseguendo la procedura di sfratto a carico della famiglia. E’ successo a Torino, in uno stabile di via Brandizzo. Protagonisti della vicenda una donna di 46 anni di origine nigeriana e i figli minorenni. I cinque poliziotti sul posto, che hanno tentato di esporre le ragioni del loro intervento, sono stati colpiti con calci e pugni e spinti giù per le scale del palazzo. Gli agenti hanno riportato traumi alle gambe e alla schiena e distorsioni al gomito e alla mano. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata per lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, la 46enne è stata denunciata anche per furto aggravato, dato che aveva manomesso il contatore per allacciarsi abusivamente alla rete elettrica.