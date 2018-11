Incastrata tra lamiere dopo scontro auto, morta 24enne nel Novarese

Una 24enne è morta questa mattina per le ferite riportate in un incidente stradale sulla strada che collega Borgomanero a Romagnano, in provincia di Novara. La giovane era alla guida della sua auto, rimasta coinvolta in uno scontro con un'altra auto e un camion nei pressi di Cavallirio, davanti alla fabbrica di vernici Univer. Incastrata tra le lamiere, a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Hanno invece riportato ferite non gravi le altre due persone coinvolte nell'incidente.