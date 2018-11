La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.



Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Un blando fronte nuvoloso risale da Sudovest, portando un peggioramento del tempo con molte nubi e qualche debole precipitazione, un po' più organizzata tra basso Piemonte e Liguria. Aria più mite a tutte le quote, con rialzo delle temperature e della quota neve generalmente oltre i 1000-1300 metri; valori diurni in genere sugli 8-9°C in pianura. Venti deboli salvo per rinforzi di tramontana sulla riviera centrale e mar ligure mosso al largo.



Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.



Le previsioni a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,7 µg/m³.