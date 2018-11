Controlli polizia a Torino, trovata droga in auto e sottotetto piscina

Aveva nascosto in casa e in auto più di un chilo di droga tra marijuana e hashish. Un giovane di 22 anni, italiano e incensurato, è stato arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella macchina, posteggiata in corso Dante a Torino, gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno trovato una borsa per la palestra e una scatola di cartone con circa 700 grammi di marijuana. Nella sua camera da letto invece hanno sequestrato 641 grammi di marijuana e hashish, un grinder utilizzato per sminuzzare la droga e numerosi 'pizzini' con i nomi delle diverse qualità di cannabis.

Controllo straordinario disposto dal questore Messina

L’operazione è scattata nell'ambito di un controllo straordinario del territorio disposto a Torino dal questore Francesco Messina. Nel corso dell’attività i poliziotti hanno arrestato in via Galliari un uomo di 41 anni sloveno trovato con un passaporto falso, mentre in via Principe Tommaso un giovane egiziano è stato multato perché in possesso di hashish. Sei ragazzi di origine africana, tra i 18 e i 20 anni, sono stati sorpresi sul tetto della piscina Parri, vicino a una rientranza dove erano nascosti sette involucri di cocaina. Accompagnati all’ufficio immigrazione, quattro giovani, due senegalesi, un mauritano e un maliano, sono stati espulsi.