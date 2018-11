Torino, “Art for Excellence”: dialogo tra imprese e artisti

Al Palazzo della Luce a Torino apre la mostra “Art for Excellence” e tra le opere esposte ci sono i mosaici dell'artista internazionale Lady Be. Il progetto è nato per creare un dialogo tra il mondo dell'arte contemporanea e quello dell'imprenditoria d'eccellenza. Le opere, esposte fino al 6 dicembre, sono inedite e nascono dal confronto tra artisti e imprenditori. L’evento è giunto alla sua quarta edizione e nelle tre precedenti ha coinvolto 60 imprese e 60 artisti. I visitatori sono stati oltre 20 mila.

Il connubio con Lady Be

Quest'anno sono state selezionate aziende che operano nell'ambito dell'innovazione tecnologica. A creare un connubio con Lady Be, che utilizza per i mosaici oggetti e pezzi di plastica di recupero, tra cui tappi, bottoni, giocattoli e penne, è il brand Esemplare della Pattern, azienda attenta al tema della sostenibilità ambientale. Fra gli altri abbinamenti Agrimontana con Marina Sasso, Galup con Max Ferrigno, Rabezzana con Maurizio Catalano, Chiusano & C. Immobiliare con Maurizio Gabbana, Gruppo Viva con Christian Costa.