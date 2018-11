Torino, campo nomadi Germagnano: demolite 28 baracche abusive

Intervento della polizia municipale al campo nomadi di via Germagnano, a Torino. Gli agenti del reparto minoranze etniche, con i colleghi del reparto speciale, hanno sequestrato e demolito 28 baracche abusive, circa un quinto di quelle presenti. I nomadi che ancora occupano il campo sono circa 500. Quattro persone, che gli inquirenti hanno identificato come capo clan, sono state denunciate per violazione dei sigilli e occupazione di suolo pubblico.

Le dichiarazioni

"Un'operazione di alleggerimento, avvenuta senza tensioni - spiega il comandante dei vigili urbani, Emiliano Bezzon - Le baracche erano vuote e le persone che ci vivevano, un centinaio, si sono allontanate volontariamente. Penso siano tornate in Romania. Entro l'anno faremo un altro intervento che interesserà un'area privata". "Quello di oggi è un tassello di un lavoro non ancora terminato e preceduto da una lunga preparazione - osserva l'assessore comunale alla Sicurezza, Roberto Finardi - Un bel segnale per la città e i residenti della zona".