Colpo a ufficio postale sul Lago Maggiore, identificata banda

Sono stati scoperti gli autori del colpo del 31 gennaio scorso all'ufficio postale di Ghiffa (Verbano-Cusio-Ossola), sul Lago Maggiore. La polizia ha identificato i sei componenti della banda, tutti colombiani. Quel giorno una donna aveva finto un malore e distratto l'impiegata dell'ufficio mentre alcuni complici rubavano 14mila euro. Le indagini della polizia hanno portato all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Torino per tre persone, già detenuti per altri fatti. Invece, un altro componente della banda è in carcere in Corea del Sud. Due sono quelli ricercati.