Asti, polizia ferma pusher thailandese: sarà espulso

Un cittadino thailandese è stato denunciato dalla polizia di Asti perché trovato in possesso di alcuni grammi di anfetamine e metanfetamine e di oltre 8.500 euro in contanti. È stato fermato nel corso di un normale controllo in piazza Primo Maggio, a bordo di una Mercedes guidata da un italiano. Il denaro è stato trovato in una busta sotto il tappetino posteriore. L’uomo, accompagnato in Questura, aveva nascosto lo stupefacente negli slip. Gli agenti gli hanno trovato addosso anche alcuni biglietti con nomi, appunti e ricevute di pagamento relative all'attività di spaccio. È indagato a piede libero. L'ufficio Immigrazione ha avviato le procedure per la sua espulsione.