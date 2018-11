Intossicazione da monossido ad Alba, famiglia ricoverata in ospedale

Una famiglia di quattro persone è rimasta intossicata la scorsa notte in un alloggio di Cinzano, frazione di Santa Vittoria d'Alba. Padre, madre e due figli, di origine straniera, sono stati trasferiti in ospedale a Torino in camera iperbarica. Le loro condizioni non sarebbero gravi. I vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti del caso sulle cause dell'intossicazione perché in casa non sembra esserci una stufa.