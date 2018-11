Meteo a Torino: le previsioni di oggi martedì 20 novembre

La situazione meteo in città

A Torino (LE PREVISIONI) cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Agganciato dal vortice in quota in traslazione sulla Francia, risalirà da Sud un fronte perturbato che tuttavia riuscirà a coinvolgere solo marginalmente il Nordovest. Attese infatti deboli precipitazioni tra notte e mattino sui settori orientali e meridionali del Piemonte, ed anche sul CentroEst Liguria. Pioggia in pianura, ma con neve fino a bassa quota sul Piemonte meridionale e interne liguri, intorno ai 300m di quota. Clima freddo, con Tramontana anche vivace sulla Liguria. In Valpadana ventilazione molto debole settentrionale.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

Le previsioni a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata. in serata formazione di foschie o locali banchi di nebbia, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,6 µg/m³.