Rave party in un ex mattatoio del Torinese: 86 denunce

I Carabinieri hanno denunciato 86 persone a seguito di un rave party organizzato in un mattatoio in disuso a None, Comune in provincia di Torino. L’accusa, formulata sia nei confronti degli organizzatori che degli spettatori, è di invasione di terreno. I militari inoltre hanno sequestrato l’attrezzatura musicale e gli impianti per il suono, trasportati a bordo di un furgone Peugeot Boxer - anch’esso sequestrato - sul luogo dell’evento. Fra la strumentazione cui i militari hanno posto i sigilli, casse acustiche ad alta potenza, amplificatori, ponteggi, generatori di corrente e altra strumentazione.