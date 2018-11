La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 6.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Una circolazione fredda in moto retrogrado dal Centro Europa verso il Nord-Italia favorirà un peggioramento del tempo, con precipitazioni anche diffuse specie dalla seconda parte del giorno e nevose fino a quote basse, in genere dai 400-600m, ma localmente anche più in basso, verso sera, tra Torinese, Cuneese, Astigiano, Alessandrino. Fenomeni dapprima solo sul comparto alpino, a seguire anche sulla pianura piemontese, specie centro-occidentale. Temperature in calo nelle massime, clima freddo.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

Le previsioni a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,0 µg/m³.