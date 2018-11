Cadavere trovato a Pianezza, nel Torinese: è pensionato 74enne

È stato identificato dai carabinieri il corpo senza vita ritrovato oggi a Pianezza, nel Torinese. Si tratta di Nicolantonio Comegna, 74 anni, torinese, scomparso da casa un mese fa. L'uomo, sofferente di alzheimer, si era allontanato il 20 ottobre. L'ipotesi degli uomini dell’Arma è che sia stato colto da un malore.

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento è avvenuto in via Gorisa, in una zona di campagna. A lanciare l’allarme è stato un residente, che era a passeggio in quella zona con il cane. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Da una prima analisi svolta dal medico legale sul corpo, non sono stati rilevati segni di violenza. È stata disposta l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni.





Data ultima modifica 18 novembre 2018 ore 17:39