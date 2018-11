Ossola, tre interventi del Soccorso Alpino

Tre gli interventi in giornata del Soccorso Alpino in Ossola. Il primo, a 2700 metri sul Monte Moro, sopra Macugnaga, dove l'elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa ha recuperato una persona che aveva compiuto un atterraggio di emergenza con il suo parapendio. Il secondo, ancora in corso, è per recuperare un escursionista rimasto ferito sull'alpe Satta a quota 2200 metri, in valle Antigorio. Oltre al Soccorso Alpino è stata allertata anche la Rega, la guardia aerea del Canton Ticino. Il terzo, invece è avvenuto nella mattina, sei giovani escursionisti di Milano, che erano in difficoltà, sono stati recuperati in valle Strona, al bivacco Traglio, a 2100 metri di quota. Sul posto sono giunti gli uomini del Soccorso Alpino e l'elicottero che li ha riportati a valle.