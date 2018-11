La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo nel resto del Piemonte

Un temporaneo promontorio anticiclonico proteso dalla Scandinavia favorisce una giornata in prevalenza soleggiata su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Ancora nubi irregolari al mattino sul Piemonte, ma in diradamento. Temperature in calo nei minimi, con prime gelate possibili a quote collinari al mattino e fino in pianura nella notte su lunedì; massime stabili su valori in linea con il periodo. Venti fino a moderati da Nord in Liguria, deboli altrove.

Novara, temperatura massima di 8°C

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Cuneo, non sono previste piogge

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi a Torino è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10.0 µg/m³.