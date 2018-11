Rapine e furti nel Pinerolese, carabinieri smantellano banda

Una banda di delinquenti, dedita ai furti in appartamento e alle rapine agli anziani, è stata smantellata dai carabinieri. I militari hanno notificato tre misure cautelari (una in carcere e due obblighi di firma), a tre sinti di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Al gruppo, chiamato banda della Seat Ibiza per la macchina con cui erano soliti commettere i colpi, è contestata una rapina ai danni di un'anziana, a Cumiana lo scorso 17 settembre, e cinque furti in abitazione commessi tra luglio e settembre 2018 nella provincia di Torino, a Cumiana, Airasca, Buriasco, None e Scalenghe.

Gli arresti

Le manette sono scattate per Alex Dellagaren, nome noto tra le famiglie sinti, che il 28 settembre, a Scanlenghe, aveva forzato un posto di blocco e tentato di investire un carabiniere. Le indagini sono iniziate lo scorso luglio: i militari hanno rintracciato i componenti della banda analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e comparandola con identikit fornite dai testimoni. Su alcuni gruppi Facebook, i residenti della provincia di Torino avevano lanciato un allarme su un gruppo di ladri che terrorizzava il pinerolese.