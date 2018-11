Torino, fiamme in una fabbrica abbandonata: feriti alcuni senzatetto

Fiamme in una fabbrica abbandonata di Torino, nel quartiere Borgo Vittoria, utilizzata come riparo da alcuni senzatetto. Il rogo sarebbe divampato da un locale adibito a dormitorio e cucina, in cui erano ammassati vestiti e materassi. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, ma è possibile che l'incendio sia stato generato dall'esplosione di una bombola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che hanno allontanato alcuni clochard. Il 118 ha riferito di avere medicato sul posto alcune persone, ferite in modo lieve. A causa dei fumi tossici inalati due persone sono state portate all'ospedale San Giovanni Bosco per ulteriori controlli. Uno dei senzatetto, invece, sarebbe fuggito. Secondo quanto rivelato dagli uomini del 118, tra gli intossicati ci sarebbe anche un agente di polizia.

Data ultima modifica 14 novembre 2018 ore 11:12