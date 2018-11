Crolla intonaco campanile chiesa Oglianico, è seconda volta

I vigili del fuoco di Ivrea, questa mattina, sono intervenuti ad Oglianico per il crollo di alcuni calcinacci dal campanile della chiesa parrocchiale. Diverse parti dell'intonaco sono crollate sulla strada che costeggia la chiesa, già chiusa al traffico dallo scorso mese di gennaio proprio per la caduta di calcinacci dalla torre campanaria. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alcune parti dell'intonaco del campanile in attesa che la diocesi di Torino avvii il cantiere per la ristrutturazione dell'edificio.