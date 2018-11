Ritrovato in casolare uomo scomparso da 10 giorni ad Alba

Dopo 10 giorni di ricerche è stato ritrovato ieri sera, nei boschi delle colline della località Altavilla di Alba (Cuneo) il 40enne L.A. di Alba, di cui non si avevano più notizie dal 2 novembre scorso. Era in un casolare, dove secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe nascosto negli ultimi giorni. Denutrito, e in stato confusionale, non è ferito né in gravi condizioni di salute. A causa di alcuni problemi personali si era allontanato da casa, poi, in seguito a un incidente d'auto, aveva abbandonato la macchina e aveva cercato di dirigersi verso Asti a piedi. Si sarebbe perso nei boschi e, dopo alcune notti all'addiaccio, avrebbe raggiunto il cascinale ad Altavilla, dove avrebbe trovato rifugio dalla pioggia e dal freddo. Solo ieri, con il ritorno del bel tempo, è uscito dalla cascina ed è stato ritrovato dai carabinieri