Torino, incendio divampa dentro cantine: si indaga sulle cause

Fiamme in via Arquata a Torino: un incendio è divampato all’interno del locale cantine delle case Atc. Per il momento non risultano esserci feriti o intossicati. Ci sono stati, invece, danni stimabili in circa 20 mila euro. A quanto si apprende, il rogo si sarebbe sviluppato, per cause ancora da accertare, in uno scantinato pieno di masserizie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme, e i carabinieri della stazione di San Secondo. Le forze dell’ordine stanno portando avanti gli accertamenti necessari a determinare le cause del rogo. Nel frattempo, il locale è stato dichiarato inagibile e sono in corso le attività di verifica statica atte a determinare la stabilità della struttura. Gli operatori di Atc sono al lavoro per ripristinare gli impianti elettrici danneggiati.



Data ultima modifica 13 novembre 2018 ore 15:45