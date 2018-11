Guardia di Finanza sequestra cascina nel Cuneese per riciclaggio

La guardia di finanza ha sequestrato una cascina con oltre 52 ettari di terreno situata nel comune di Albaretto della Torre e di Arguello, nell'Alta Langa Cuneese.

Il provvedimento è stato eseguito nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di M.G., 74 anni, residente in Spagna e accusato di riciclaggio.

Il valore dell’immobile, situato in una zona panoramica, è stimato in oltre 5 milioni di euro. All'interno della cascina sono stati sequestrati anche mobili di pregio e libri antichi, per un valore certificato di oltre 250mila euro.

Le attività dell'uomo

L'azienda agricola sarebbe stata acquistata con i soldi provento delle attività illegali dell’uomo, trasferitosi alla fine degli anni ’80 in Spagna, dove si era inserito nel settore dell’intermediazione immobiliare. Nel corso del tempo l’uomo aveva aperto oltre trenta società commerciali, di cui alcune amministrate da suoi amici fidati italiani ancora residenti in Italia.

Nell'inchiesta sono coinvolti anche la figlia, residente nella villa sequestrata, l’ex marito di quest’ultima e un cugino. Per tutti l’accusa è di riciclaggio.