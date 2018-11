Chivasso, scarica rifiuti senza autorizzazione: una denuncia

Scaricava scarti di lavori edili senza averne l'autorizzazione, per questo motivo un imprenditore edile torinese è stato denunciato per reati ambientali dalla polizia municipale di Chivasso. L'imprenditore è stato scoperto grazie alle nuove telecamere installate nelle piattaforme ecologiche della città. Altre sette persone, invece, sono state multate dai vigili urbani per l'abbandono di rifiuti. I risultati della task-force ambientale hanno avuto il plauso del sindaco di Chivasso, Claudio Castello, e del comandante dei vigili, Michele Cassano. Una brillante operazione degli agenti di polizia locale, avviata per contrastare i reati ambientali. Da oggi, gli agenti avranno un'arma in più, infatti, sono state presentate venti nuove 'bodycam', videocamere personali, che saranno date in dotazione dagli agenti in servizio.