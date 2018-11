Torino, piromane incendia cassonetti: arrestato

Un italiano di 47 anni è stato arrestato dalla polizia di Torino, che l’ha sorpreso mentre dava alle fiamme alcuni cassonetti della raccolta differenziata in via Torricelli, nel quartiere Crocetta. L’uomo risulta non avere fissa dimora e, ora, dovrà rispondere dell’accusa di danneggiamento aggravato continuato. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiesto l’intervento degli agenti del commissariato San Secondo. I militari hanno bloccato il piromane in via Piazzi, trovandogli in tasca tre accendini. Si sospetta che l’uomo sia il responsabile anche di un altro rogo, in cui erano bruciati alcuni sacchi dell’immondizia pieni in via Cassini. Il rogo aveva danneggiato il vetro di un’automobile che si trovava nei paraggi.