Anziano si perde nel Torinese, ritrovato dopo una nottata al freddo

È stato ritrovato l’87enne scomparso venerdì sera dalla sua casa di Volpiano, comune in provincia di Torino. Dopo una notte di ricerche, l’anziano è stato recuperato nei campi vicino alla strada per Lombardore. L’uomo ha perso l’orientamento per tornare alla sua abitazione e ha quindi trascorso tutta la nottata all’addiaccio. A far scattare le ricerche sono stati i parenti che non vedendolo rientrare, ieri sera, intorno alle 21, hanno chiamato il 112. I vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari si sono subito messi alla ricerca dell’87enne e questa mattina lo hanno ritrovato. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale.