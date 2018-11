A 160 km/h in strada a Torino, oltre mille euro di multa

Sfrecciavano in strada a 160 chilometri l'ora, a Torino, percorrendo a tutta velocità il tratto tra corso Venezia e piazza Baldissera. Il conducente di una Bmw X3 è stato fermato dagli agenti della polizia municipale all'altezza di via Fossata: per lui è scattata una multa di oltre mille euro. All'automobilista sono stati decurtati anche 10 punti sulla patente e gli è stata ritirata la licenza di guida: rischia una sospensione da sei mesi a un anno. Nello stesso servizio di controllo del territorio, i vigili hanno ritirato altre due patenti e hanno segnalato alla Prefettura 53 automobilisti che viaggiavano oltre i limiti di velocità. Sono 24 le persone multate in via Pietro Cossa per violazioni del codice della strada.