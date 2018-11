Torino, sorpresa a rubare atterra il padrone di casa

Una diciassettenne nata in Spagna è stata arrestata dalla polizia con le accuse di rapina impropria e ricettazione. E’ successo a Torino, in un’abitazione in via Bardassano. La giovane era stata sorpresa dal proprietario di casa mentre frugava all’interno del suo appartamento, in cerca di valori. L’uomo, una volta accortosi della ragazza, ha gridato aiuto, provocando la fuga della giovane che, correndo giù per le scale, ha cercato di spingerlo a terra. Successivamente la ragazza, che risiede nel campo nomadi di strada del Drosso, è stata bloccata dagli agenti che l’hanno trovata in possesso di alcuni gioielli. Vi sarebbe anche una seconda persona, che ha agito in complicità con la diciassettenne nel furto, ma è riuscita a fuggire.