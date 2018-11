Marito e moglie rubano grondaie in rame nel Torinese, arrestati

Marito e moglie sono stati arrestati dai carabinieri a Lanzo, comune in provincia di Torino, per aver rubato 15 metri di grondaie in rame in una villa disabitata a Coassolo, sempre nel Torinese. La coppia, di 31 e 30 anni, è stata intercettata dagli uomini dell’Arma mentre era a bordo di un furgone Fiat Ducato in piazza Caduti per la libertà. L’arresto è stato eseguito durante l'attività preventiva dei militari per contrastare i reati predatori, commessi a Torino e provincia, perlopiù in aziende, cimiteri, abitazioni e lungo le linee ferroviarie.

Un altro furto a ottobre

Lo scorso ottobre, i militari avevano arrestato tre romeni, tra i 15 e i 22 anni, sorpresi a rubare 40 metri di grondaie in rame in un capannone di Nuova demolizione, ditta di corso Allamano, a Torino, in fase di procedura fallimentare.