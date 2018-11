Torino, malore paziente in ospedale: amico gli aveva portato droga

Si intrufola in ospedale a Torino per portare della droga a un amico ricoverato per un'infezione. Un italiano di 48 anni è stato arrestato dalla polizia per minacce, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si era recato in visita, al San Giovanni Bosco, da un francese di 61 anni portando del metadone e una quindicina di siringhe. Dopo aver assunto lo stupefacente, il paziente si è sentito male e le analisi hanno rivelato la presenza di cocaina, metadone e oppiacei nel sangue. Gli agenti sono riusciti a intercettare il pusher, ancora in ospedale, con altri flaconi di metadone e quasi 400 euro nascosti nei calzini.