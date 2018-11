Torino, fa il paninaro allo stadio ma in casa prepara e vende droghe

Arrestato dai carabinieri un uomo di 41 anni che viveva una doppia vita: di mestiere vendeva panini ai tifosi davanti all'Allianz Stadium di Torino, ma finito di lavorare si dedicava allo spaccio di hashish e cocaina.

Cocaina, marijuana e hashish in casa

Fermato durante un controllo in via Val della Torre, è stato trovato con 250 grammi di stupefacente. Durante la perquisizione a casa dell’uomo, base di stoccaggio e di smistamento della droga, i militari hanno sequestrato 650 grammi di cocaina, 500 di marijuana, 25 chili di hashish, tre bilancini di precisione, tre termo sigillatrici, 31mila euro in contanti e 400 euro di banconote false. È stato arrestato per possesso di droga. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire se l'uomo faccia parte di un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e quale sia il suo ruolo all'interno del gruppo.